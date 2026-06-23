「ちいかわ焼き」にモモンガら夏の新メニュー登場！　激かわな“店員さん”姿の新作マスコットも

株式会社くりこが運営する「ちいかわ焼き」にて、夏季限定の新メニューが6月29日より販売。今回登場するのは「モモンガ（バニラ）」「くりまんじゅう（カレー）」「ラッコ（レモン）」の3種類。いずれも価格は1個350円（税込）となる。

【写真】「店員さんなマスコット」など、新作グッズも展開

「モモンガ（バニラ）」は、すっきりとした甘さのバニラ風味と乳のコクが広がるクリームを使用したやさしい味わいの一品。「くりまんじゅう（カレー）」は、36種類の焙煎スパイスに玉ねぎの甘み、自家製チャツネのコク、牛肉とグレービーソースの旨味を重ねた本格的なカレー味で、辛さは控えめに仕上げられている。「ラッコ（レモン）」は、手摘みされた瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリームで、さわやかな酸味とほのかな苦みが特徴となっている。

横浜ワールドポーターズ店と名古屋PARCO店では3種類を週替わりでローテーション販売、イオンモール幕張新都心店では各味を長期間にわたって順次販売する。なお、店舗によっては購入時に個数制限を設ける場合がある。

あわせて、「ちいかわ焼き 店員さんなマスコット」（各1,870円・税込）や「店員さんなおみやげマグネット」（各770円・税込）など、新作オリジナルグッズも展開される。

「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型生地にあんやクリームを挟み店内で焼き上げるスイーツ店。2025年4月7日に1号店「横浜ワールドポーターズ店」、同年11月25日に「イオンモール幕張新都心店」、2026年3月17日に「名古屋PARCO店」がオープンしている。

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノがXで発表している漫画作品。講談社より書籍『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで刊行されており、TVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日には「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開が予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）