ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 人力車で世界を旅するガンプ鈴木さんが能登半島へ 旅の道中を配信し… 人力車で世界を旅するガンプ鈴木さんが能登半島へ 旅の道中を配信し続ける旅人の目に映った被災地の景色とは 人力車で世界を旅するガンプ鈴木さんが能登半島へ 旅の道中を配信し続ける旅人の目に映った被災地の景色とは 2026年6月23日 20時34分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 人力車で世界中を旅するインフルエンサー・ガンプ鈴木さん。6月18日に能登に入り、地元の人との交流を通じて被災地の今を発信しました。世界を見てきた旅人の目に映った今の能登の景色とは。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 津波や豪雨の恐怖を乗り越えて「水」と向き合う 書道家・室谷文音さんが金沢市で4年ぶりの個展 石油に代わる未来 「雑草からプラスチック」ノリを育て、農作物を保水 世界初のロボットが活躍 「人工ダイヤモンド」は海ごみから 51億円で建設も修繕には70億円超 こまつドーム大規模改修を断念し将来的な解体を視野に活用策検討 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 老後, 置床工事, 射出成形機, リペア工事, 徳島, 神事, 寺田屋, イベント, 訪問介護