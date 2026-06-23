漫画家・鳴見なる、事故で治療とリハビリ中 『ラーメン大好き小泉さん』当面連載も『のら犬と天使ちゃん』は休載
アニメ化もされた漫画『ラーメン大好き小泉さん』を連載中の漫画家・鳴見なるが23日、自身のXを更新。少し前に事故に遭い、現在は治療とリハビリを続けていると報告し、ヤンマガWebで連載中の『のら犬と天使ちゃん』は、しばらく休載すると発表した。
【画像】漫画家・鳴見なる、事故で治療とリハビリ！経緯全文
近況報告として「いきなり痛い話で恐縮なのですが、少し前に事故に遭い久しぶりに救急車のお世話になりました」と切り出し、具体的には「掲載誌の近況欄や単行本のおまけページでも少し触れていますが、巻き込まれ事故だったため、時期や詳細は伏せさせていただきます。幸い命に別状はなく、現在は治療とリハビリを続けています」と説明した。
現在の連載中の作品については「『ラーメン大好き小泉さん』秋田書店 月刊少年チャンピオン連載中（既刊15巻〜）は相当先まで描き溜めがあるため当面は予定どおり掲載される見込みです」と報告。
具体的に「始まったばかりの新連載『のら犬と天使ちゃん』講談社 月刊ヤングマガジン連載中（既刊2巻〜）につきましては、しばらくお休みをいただいております。今後については体調や回復の様子を見ながら、その都度こちらでお知らせできればと思います」と伝えた。※『のら犬と天使ちゃん』は10話より、ヤンマガWebへ掲載移籍。
【画像】漫画家・鳴見なる、事故で治療とリハビリ！経緯全文
近況報告として「いきなり痛い話で恐縮なのですが、少し前に事故に遭い久しぶりに救急車のお世話になりました」と切り出し、具体的には「掲載誌の近況欄や単行本のおまけページでも少し触れていますが、巻き込まれ事故だったため、時期や詳細は伏せさせていただきます。幸い命に別状はなく、現在は治療とリハビリを続けています」と説明した。
具体的に「始まったばかりの新連載『のら犬と天使ちゃん』講談社 月刊ヤングマガジン連載中（既刊2巻〜）につきましては、しばらくお休みをいただいております。今後については体調や回復の様子を見ながら、その都度こちらでお知らせできればと思います」と伝えた。※『のら犬と天使ちゃん』は10話より、ヤンマガWebへ掲載移籍。
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