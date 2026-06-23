◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場

ピースワンデュック（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父グレーターロンドン）は大敗の前走から巻き返しを誓う。福島民報杯は同型馬に内から張られて激しいハナ争いが続き、３番手以下を大きく離す展開。前半１０００メートル５７秒８の超ハイペースに巻き込まれて、４角手前で完全に失速した。岩藤助手は「向正面まで馬が怒って走っていて、競馬になりませんでした。条件が良かったので期待していましたが、残念です」と悔しさをにじませる。

ここは仕切り直しの一戦。美浦で十分に乗り込みを消化し、２週続けてＷコースで好時計をたたき出した。１９日に函館競馬場へ入厩。「少しカリカリしているかなという感じですが、走ってしまえば収まっています」と様子を明かした。

２２日には大量の雨が降り、今後も不安定な天候が続く。「下が緩いと、のめっちゃうので、良馬場の方がいいですね」と同助手は空模様に気をもむ。デビューから一貫して騎乗してきた柴田善臣騎手が負傷離脱中のため、佐々木大輔騎手と初コンビを組む。２４日の最終追い切りにも騎乗予定だ。同型馬の出方次第だが、この馬が展開のカギを握ると言っても過言ではない。