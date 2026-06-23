アイドルグループ「HKT48」は23日、メンバーの石橋颯（20）が今秋頃をもってグループを卒業すると発表した。

同日行われた劇場公演で本人から卒業が報告され、運営側は公式に「石橋颯とは卒業に関して、本人の意向を尊重し、話し合いを重ねてまいりましたが、2026年秋頃にHKT48での活動を終了させていただくこととなりました」と説明。ファンに対し「ファンの皆様には突然の発表となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と呼びかけた。

活動終了日や卒業公演などの詳細については、決定次第改めて発表される予定。

石橋は2005年7月22日生まれ、福岡県出身。18年にHKT48の5期生として加入し、同年に劇場デビューを果たした。愛称は「いぶき」。高いパフォーマンス力と明るいキャラクターで人気を集め、グループの中心メンバーとして活動してきた。

24年「僕はやっと君を心配できる」では表題曲でWセンターを務めるなど2作連続でセンターを務め、エースとして存在感を示した。

24年にはファースト写真集を発売。劇場公演やコンサートに加え、バラエティーやイベントでも活躍するなど、加入から約8年にわたりHKT48を支えてきた。

ファンからは「待って、、泣いていい？」「そんな…エースが…」「AKB48以上の激震だ」と、驚く声が相次いだ。