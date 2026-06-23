検査の結果、おなかの赤ちゃんに染色体異常の疑いが。妊娠中の心の動揺をどうケアするか【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――マタニティハイ、マタニティブルー、産後うつなど、妊娠にまつわる感情の変化を表す言葉があります。それぞれの違いや、それに伴う不安などの受診の目安（相談含む）などを教えていただきたいです。
白目みさえさん（以下、白目）：いわゆる「マタニティハイ」は妊娠による高揚感を指す言葉で、医学的な診断名ではありません。「マタニティブルー」も診断名ではなく、出産後数日から2週間ほどのあいだに見られる一過性の情緒不安定を表す言葉です。涙もろさや不安感、イライラなどが見られることがあり、ホルモンや環境の急激な変化が影響しているとされています。多くは時間の経過とともに落ち着いていきます。
一方で、「産後うつ」も厳密には正式な診断名ではありませんが、実際の医療現場では「うつ病（周産期発症）」と診断されることがあります。気分の落ち込みや強い不安、不眠、食欲低下などが2週間以上続き、日常生活や育児に支障が出ている場合は、医療機関への相談を検討してよい状態と思われます。
診断基準に当てはまるかどうかよりも、「つらい」と感じているかどうかが受診の目安となるはずです。不安があれば、産婦人科や心療内科、精神科などに相談してかまいません。
――妊娠にまつわる感情の変化で治療やケアが必要となった場合、どのようなカウンセリングを行うのでしょうか。
白目：まず確認するのは、そのしんどさが「心の問題だけなのか」という点です。
私自身も母として育児を経験していますが、この時期のしんどさは、気持ちの問題というよりも「寝ていない」「休めていない」「助けが少ない」といった、明らかなキャパオーバーから来ていることが少なくありません。パートナーの協力の有無だけではなく、そもそも物理的・社会的な支援が足りていないケースも多い印象です。
そのため、必要に応じて外部支援につなぐこともあります。地域の支援制度を利用したり、医療機関のソーシャルワーカーに入ってもらったりするなど、まずは環境を整えることが優先になる場合もあります。状態によっては、医師による投薬治療を併用することも珍しくありません。
ある程度環境が整い、心身が落ち着いてきた段階であらためて「今、どんな感じですか」とお話を伺うことが多いです。お母さんの心だけに原因を求めるのではなく、状況全体を見ながら支えていくことが大切だと考えています。
――妊娠からの心のざわつきを誰かに相談したいと思ったら… まずはどのように動くとよいでしょうか。
白目：まずは現在通っている産婦人科で相談してみるのがひとつの方法です。最近は、院内に心理職が配置されている医療機関も増えてきました。その病院にはいなくても、必要に応じて相談先を紹介してもらえることもあります。
心療内科や精神科でも、妊娠に伴う不安や葛藤について相談することは可能です。ただし、医師や心理職が必ずしも周産期医療に詳しいとは限らないため、医療的な判断が必要な場合は産婦人科と並行されるほうがよいでしょう。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験を独自の視点で切り取った漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。