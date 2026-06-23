【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
幸運を引き寄せる絶好調な恋愛運♡
今期のラブ運No.1♡ 特に7月上旬までは絶好調。新しい出会いにも恵まれ、手が届かないと諦めていた憧れの人と距離が縮まるチャンスが到来。
疑心暗鬼になったり、駆け引きしたりせず、気持ちは素直に伝えるのが大吉！
カップルも、相思相愛モード。現実的な結婚話を持ち出すより、今はただラブラブな時間を楽しんで。
今月のLOVEラッキーデー
6/24、7/5、7/14
全体運もチェック！
自分を楽しませることが、そのまま開運につながる星回りなので、「やりたい！」を優先してOK。自分が好きなこと、好きな人、心がときめくものに触れる時間を大切にして。気が進まないけどやるべきことは、7月末から専念を。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni