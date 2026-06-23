【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

幸運を引き寄せる絶好調な恋愛運♡

今期のラブ運No.1♡ 特に7月上旬までは絶好調。新しい出会いにも恵まれ、手が届かないと諦めていた憧れの人と距離が縮まるチャンスが到来。

疑心暗鬼になったり、駆け引きしたりせず、気持ちは素直に伝えるのが大吉！

カップルも、相思相愛モード。現実的な結婚話を持ち出すより、今はただラブラブな時間を楽しんで。