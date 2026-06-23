【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★☆☆☆☆
恋はおやすみ。自分自身をいたわって
やらなければならないことが山積みで、なかなか恋愛モードになりにくい空模様。
仕事やバイトを通じての出会いはありそうだけど、進展があるのはまだみたい。
カップルは、彼にあわせすぎると息苦しくなりがちなので、本音をやわらかく伝えてみて。言葉にしないで我慢を積み重ねると関係がどんどん悪化していきます。
今月のLOVEラッキーデー
7/2、7/11
全体運もチェック！
今期は、睡眠不足や食生活の乱れを放置しないことが大切！日々の生活を整え、今日の自分を丁寧に扱うことが、運気アップの近道です。美容、筋トレ、腸活、サウナなど、続ける系の自分磨きに取り組むのが◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni