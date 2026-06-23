【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★☆☆☆☆

恋はおやすみ。自分自身をいたわって

やらなければならないことが山積みで、なかなか恋愛モードになりにくい空模様。

仕事やバイトを通じての出会いはありそうだけど、進展があるのはまだみたい。

カップルは、彼にあわせすぎると息苦しくなりがちなので、本音をやわらかく伝えてみて。言葉にしないで我慢を積み重ねると関係がどんどん悪化していきます。