【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
気になる彼との進展には積極的なアピールが◎
フリーの人は、運命的な出会いや気になっていた人との関係が進展する可能性大！
片思い中の人は、曖昧なままにしておくには惜しいタイミング。気持ちを伝えることで、関係性が一気に前進します。
カップルは、記念日や特別な日をきちんとお祝いすることで、お互いの気持ちや、存在の大きさを再認識できるはず。
今月のLOVEラッキーデー
6/30、7/13
全体運もチェック！
あなた自身の価値観が変わることによって、人間関係も自然と入れ替わっていくとき。今の自分と同じ波動の人とのつながり、そうではない人とは自然と疎遠に。相手に選ばれるのではなく、自分が選ぶ意識を持ってOK。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni