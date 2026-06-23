【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

気になる彼との進展には積極的なアピールが◎

フリーの人は、運命的な出会いや気になっていた人との関係が進展する可能性大！

片思い中の人は、曖昧なままにしておくには惜しいタイミング。気持ちを伝えることで、関係性が一気に前進します。

カップルは、記念日や特別な日をきちんとお祝いすることで、お互いの気持ちや、存在の大きさを再認識できるはず。