【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★☆☆☆☆

物事が進み始める激動の恋愛運

今期の恋は、軽いノリでは終われないみたい。カップルは、将来のことや不安なこと、本当は寂しかったことなど我慢しないで本音を伝えることが大事なタイミング。

それで向きあってくれない人なら、そこまでの人かも。

フリーの人は、表面的な言動やスペックより、心の深い部分で安心できる人かどうかの見極めが必要なとき。