【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
予想外な彼との恋が始まる可能性大！
フリーの人は、自分とはまったく違う世界にいる人や、苦手だと思い込んでいたタイプの人ほど熱愛や発展の兆しあり！今期は共通点や親近感より戸惑いが恋のサインです。
カップルは、マンネリ打破を意識したデートが大吉。
いつもより少し遠出をしたり、未体験のアクティビティに挑戦したりすることで、一気にラブラブに♡
今月のLOVEラッキーデー
6/26、7/4
全体運もチェック！
人脈が広がるとき。やってみたいと思ったことは迷わずGO！旅行やニュースポットへのお出かけはもちろん、新ジャンルの本や映画、初対面の交流にも積極的に参加を。思いきりのよさが幸運をつかみます。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni