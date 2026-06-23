【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

予想外な彼との恋が始まる可能性大！

フリーの人は、自分とはまったく違う世界にいる人や、苦手だと思い込んでいたタイプの人ほど熱愛や発展の兆しあり！今期は共通点や親近感より戸惑いが恋のサインです。

カップルは、マンネリ打破を意識したデートが大吉。

いつもより少し遠出をしたり、未体験のアクティビティに挑戦したりすることで、一気にラブラブに♡