【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
リスペクトできる彼との出会いに期待♡
尊敬から恋が育まれていくとき。フリーの人は、夢や目標に向かって頑張っている人が気になりそう。言動と行動が伴わない人には注意して。
カップルは、この人といると成長できる！と思えるかどうかが未来を左右します。
お互いの夢を応援しあえたり、刺激を与えあえる関係をめざしてみるのが長続きの秘訣に。
今月のLOVEラッキーデー
7/3、7/19
全体運もチェック！
勉強や仕事など、将来につながることに本気を出したくなるとき。周囲からの注目や期待が高まるぶん、プレッシャーも大きくなりそうだけど、今期中の頑張りは必ず報われます。自分のことだけに集中して◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni