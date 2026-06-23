【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

リスペクトできる彼との出会いに期待♡

尊敬から恋が育まれていくとき。フリーの人は、夢や目標に向かって頑張っている人が気になりそう。言動と行動が伴わない人には注意して。

カップルは、この人といると成長できる！と思えるかどうかが未来を左右します。

お互いの夢を応援しあえたり、刺激を与えあえる関係をめざしてみるのが長続きの秘訣に。