【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

素の自分でいられる彼が恋人候補かも

友だち以上恋人未満みたいな距離感に、恋の種が隠れています。

フリーの人は、最初から恋愛モード全開の相手より、一緒にいて自然体でいられる人に惹かれそう。気づいたら毎日連絡してた、なんてこともあるかも。

カップルは、恋人である前に最高の味方でいることを再確認して。共通の夢を話すことで2人の仲が深まります。