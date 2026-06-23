【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
素の自分でいられる彼が恋人候補かも
友だち以上恋人未満みたいな距離感に、恋の種が隠れています。
フリーの人は、最初から恋愛モード全開の相手より、一緒にいて自然体でいられる人に惹かれそう。気づいたら毎日連絡してた、なんてこともあるかも。
カップルは、恋人である前に最高の味方でいることを再確認して。共通の夢を話すことで2人の仲が深まります。
今月のLOVEラッキーデー
7/1、7/18
全体運もチェック！
今期はひとりで頑張るより、誰と関わるかが超重要！友だちの紹介、趣味のコミュニティ、SNS経由の交流など、横のご縁からチャンスが広がっていきます。イベントや交流の場には、軽いノリで参加するのが正解。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni