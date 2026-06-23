【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

あいまいな関係を無理に進めるのはNG

水面下で静かに恋が育まれていく暗示。フリーの人はこれって脈あり？みたいな微妙な距離感から恋が始まる可能性大！

今期は、白黒ハッキリさせようとするよりも今を楽しむくらいが◎。

カップルは、相手に期待しすぎないことが大切になりそう。言葉よりも、ふとしたときのやさしさや、空気感の中に愛情が隠れているはず。