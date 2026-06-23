【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
あいまいな関係を無理に進めるのはNG
水面下で静かに恋が育まれていく暗示。フリーの人はこれって脈あり？みたいな微妙な距離感から恋が始まる可能性大！
今期は、白黒ハッキリさせようとするよりも今を楽しむくらいが◎。
カップルは、相手に期待しすぎないことが大切になりそう。言葉よりも、ふとしたときのやさしさや、空気感の中に愛情が隠れているはず。
今月のLOVEラッキーデー
6/27、7/16
全体運もチェック！
自分の内側と丁寧に向きあいたい時期。予定は詰め込みすぎず、ひとりでゆっくり過ごす時間を意識的につくってあげて。直感がさえている時期なので、「なんかイヤ」「なんか好き」の自分の感覚を信じてあげてOK。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni