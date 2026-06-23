【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
積極的な行動でモテ運急上昇♡
自分主導で恋を進めたいとき。フリーの人は、自分から動くことで一気に流れが変わるタイミング！
初めての場所にも顔を出してみるのが◎。カップルは、「私はこうしたい」を我慢しないことが仲よしの秘訣。
相手にあわせるより、自分の本音をさらけ出すと一気に愛されモード♡ ちょっとわがままなくらいでOK！
今月のLOVEラッキーデー
6/25、7/14、7/22
全体運もチェック！
主役シーズン到来！周囲の顔色をうかがうより、自分の気分を優先したほうが運気も流れもスムーズに進んでいきます。やりたいことは全部やってしまうくらいの勢いで動いて大丈夫。欲しかったアイテムを買うなら今！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni