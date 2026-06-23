【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

堅実な恋を見極めるとき

フリーの人は、ノリや勢いだけで近づいてくる相手には注意。時間や言葉を丁寧に使ってくれる人をしっかり見極めると、誠実な彼と出会える予感です♡

カップルは、日常のなかのさりげない気遣いや、話した内容を覚えていているかなど、こまやかな部分に注目して。

彼のやさしさに気づけると2人の仲がより深まります。