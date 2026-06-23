【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
堅実な恋を見極めるとき
フリーの人は、ノリや勢いだけで近づいてくる相手には注意。時間や言葉を丁寧に使ってくれる人をしっかり見極めると、誠実な彼と出会える予感です♡
カップルは、日常のなかのさりげない気遣いや、話した内容を覚えていているかなど、こまやかな部分に注目して。
彼のやさしさに気づけると2人の仲がより深まります。
今月のLOVEラッキーデー
7/12、7/20
全体運もチェック！
「自分にはなにがある？」を見つめ直すタイミング。周囲と比べてあせるより、自分の好きなこと、得意なこと、魅力を育てることに集中してみて。美容やファッションにお金をかけてみると、想定以上の成果が出るはず！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni