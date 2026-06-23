【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
こまめな連絡から恋に進展しちゃうかも
会話のテンポが恋を左右しそうな星回り。フリーの人は、DMやLINEが自然と続く相手に注目を。
最初は恋愛感情がなくても、やりとりするうちに急接近！なんて流れもありそう。
カップルは、ちゃんと言葉にすることが大切になります。察してほしい気持ちは封印して、うれしい・寂しい・会いたいを素直に伝えてみて。
今月のLOVEラッキーデー
7/10、7/17
全体運もチェック！
フットワークが軽いほど、チャンスが広がる1ヵ月になります。気になるお店や行ってみたかった場所、気になる人への連絡など、ひとまず動いてみることを意識して！新しい勉強や習い事を始めるのも◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni