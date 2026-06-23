【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

こまめな連絡から恋に進展しちゃうかも

会話のテンポが恋を左右しそうな星回り。フリーの人は、DMやLINEが自然と続く相手に注目を。

最初は恋愛感情がなくても、やりとりするうちに急接近！なんて流れもありそう。

カップルは、ちゃんと言葉にすることが大切になります。察してほしい気持ちは封印して、うれしい・寂しい・会いたいを素直に伝えてみて。