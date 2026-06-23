【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
身近な彼と急接近の予感
じっくり、でも確実に距離が縮まっていく恋愛運。派手な展開より、気づいたらそばにいた……という自然な流れが今期のラブパターン。
フリーの人は、何度も会っている人や、いつも連絡をとっている人が急に気になり始めるかも。
カップルは、まったり過ごすインドアデートが2人の愛を深めるカギになります♡
今月のLOVEラッキーデー
7/8、7/15
全体運もチェック！
家族や友だちとの時間など、心が休まる場所を大切にしたい1ヵ月です。部屋の模様替えや整理整頓など、おうちで過ごすことでメンタルと体調が安定します。推し活をしたり、好きなことを深めるのも大吉！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni