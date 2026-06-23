【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

身近な彼と急接近の予感

じっくり、でも確実に距離が縮まっていく恋愛運。派手な展開より、気づいたらそばにいた……という自然な流れが今期のラブパターン。

フリーの人は、何度も会っている人や、いつも連絡をとっている人が急に気になり始めるかも。

カップルは、まったり過ごすインドアデートが2人の愛を深めるカギになります♡