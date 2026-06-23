河合優実、流暢な英語であいさつ「この場に立ててうれしく思います」 山崎エマ監督も英語で製作背景明かす
俳優の河合優実が23日、都内で行われた映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』（8月14日公開）記者会見に登壇。流暢な英語であいさつした。
【写真】ツヤ肌で微笑む河合優実
今作でナレーションを担当した河合は、「私の作品はいくつかこの場で上映されているそうなので、今回はこの場に立ててうれしく思います」と英語であいさつ。
そして、共に登壇した山崎エマ監督も英語で、「私にとってジョージというのは、新しいアメリカ人の友達とつながる1つのシンボルという存在で、ある日、子ども時代について語るときに、ジョージというものが重要な存在となったので、映画を作ることにしました」と背景を語った。
河合を起用したことについて、山崎監督は「子どもたちにも届けるような力も必要なのですが、やはり戦争の部分であったりとか重みとか深みとかも必要」と考え、「作品の統一性を思いながら、河合さんにやっていただくことで新たな視聴者にも届けられるのではないかと思い、総合的な理由でお願いしました」と理由を明かした。
今作は、絵本シリーズ「おさるのジョージ」誕生85周年を記念したドキュメンタリー映画の日本語吹き替え版。「おさるのジョージ」の生みの親、ユダヤ人であるハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻は、ナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリからアメリカに移住し、生涯ジョージのキャラクターを守り続けた。そんな2人の波乱万丈な人生を、世界中から集めた膨大なアーカイブ映像と貴重な原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で手掛けた1万5000枚の手書きのアニメーションで描く。
【写真】ツヤ肌で微笑む河合優実
今作でナレーションを担当した河合は、「私の作品はいくつかこの場で上映されているそうなので、今回はこの場に立ててうれしく思います」と英語であいさつ。
そして、共に登壇した山崎エマ監督も英語で、「私にとってジョージというのは、新しいアメリカ人の友達とつながる1つのシンボルという存在で、ある日、子ども時代について語るときに、ジョージというものが重要な存在となったので、映画を作ることにしました」と背景を語った。
今作は、絵本シリーズ「おさるのジョージ」誕生85周年を記念したドキュメンタリー映画の日本語吹き替え版。「おさるのジョージ」の生みの親、ユダヤ人であるハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻は、ナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリからアメリカに移住し、生涯ジョージのキャラクターを守り続けた。そんな2人の波乱万丈な人生を、世界中から集めた膨大なアーカイブ映像と貴重な原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で手掛けた1万5000枚の手書きのアニメーションで描く。