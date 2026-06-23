中東情勢による「ナフサ」の供給不安が課題となるなか、帝国データバンクが企業4604社を対象にアンケートを実施しました。その結果、全体の約7割の企業が「事業への影響が強まっている」と回答しました。

具体的には、「原材料や部材の仕入れコストが上昇した」と答えた企業が83.9％と最も多く、「調達が不安定、または入手困難になった」との答えも73％にのぼりました。

調達で最も支障が出ている資材については塗料やシンナーなどの化学系加工資材が最多（29.6％）で、粘着テープやプラスチック容器といった包装・物流資材（20.2％）が続きました。こうした状況を踏まえ、企業が短期的に行っている対策としては「在庫の確保」が51.7％と半数を超えました。

石油関連製品をめぐっては政府はサプライチェーンで目詰まりが起きているとの認識を示しています。

サプライチェーンの川上・川中・川下のどこで在庫が滞留しているのか、帝国データバンクが支障が生じている資材の在庫保有期間からそれぞれで在庫日数を推定したところ、石油関連製品の製造など「川上」産業では50日分でした。「川中」産業にあたる繊維製品製造などでは52日分だったものの、同じ「川中」産業でも製品の卸売業や流通業では、39日分となりました。

一方、こうした製品を使用する「川下」産業では、建設業では24日分と最も少なく、自動車や食品製造などでは56日分となるなどサプライチェーンの階層や業種によって、在庫余力に大きな差が出ていることが分かりました。

ナフサ供給不安の実態について、帝国データバンクは、「石油関連製品の全面的な供給停止というよりも、商流や業種によって在庫の持ち方に偏りが生じ、一部の資材・業種で調達の目詰まりが起きやすい状況」と分析し、その上で、「影響の焦点は、流通の偏りや価格変動を企業がどの程度吸収できるかに移りつつある」と指摘しています。

調査期間:5月21日〜31日（インターネット調査）有効回答企業数:4604社