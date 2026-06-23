Number_i×雪肌精が再び♡話題の“冷やし雪肌精”で涼感美白ケアを体感

年々厳しさを増す夏の暑さ。強い紫外線や冷房による乾燥で、肌のコンディションが気になる方も多いのではないでしょうか。そんな夏のスキンケアにぴったりなのが、雪肌精の人気企画“冷やし雪肌精”。冷蔵庫で冷やした化粧水やジェルを使うことで、ひんやり心地よい使用感とうるおいケアを同時に楽しめます。今年はグローバルブランドミューズのNumber_iが出演する新CMもスタート。暑い季節を快適に乗り切る新感覚のスキンケアとして注目を集めています♡

Number_i出演の新CMに注目

2026年6月26日より全国放映がスタートする新CM「冷やし雪肌精で涼感美白」篇には、昨年に続きNumber_iの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが出演します。

今回のCMでは、真夏の強い日差しを浴びた3人が冷蔵庫から冷えた雪肌精を取り出し、実際にスキンケアを行うリアルなシーンを描写。使用後の涼やかで透明感あふれる表情が印象的です。

さらに、神宮寺勇太さんプロデュースの楽曲『Supa Bro』もタイアップソングとして起用。夏らしいリラックス感と心地よいグルーヴが映像の魅力を引き立てています。

また、インタビューでは「冷蔵庫に“冷やし雪肌精”のVIP席がある」というユニークなエピソードも披露。普段から愛用している様子が伝わる内容となっています。

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“冷やし雪肌精”の魅力とは？

“冷やし雪肌精”とは、「薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ」を冷蔵庫で冷やして使用するスキンケア方法です。

冷たい化粧水やジェルが肌に触れることで、ほてった肌を心地よくクールダウン。角層までうるおいを届けながら、みずみずしい透明感のある肌へ導きます。

特に夏は紫外線や冷房による乾燥ダメージを受けやすい季節。ひんやりとした使用感はもちろん、毎日のスキンケアタイムを快適にしてくれるのも魅力です。

なお、使用時はキャップをしっかり閉め、容器を立てた状態で冷蔵庫に保管してください。

“冷やし雪肌精”におすすめなのが、「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」と「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル」です。

※夏のダメージ肌は、乾燥によるくすみなどのこと

薬用雪肌精ブライトニングシリーズをチェック

薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション［医薬部外品］



和漢植物エキスを配合した薬用美白化粧水。美白※2と肌あれ防止のW効果を持つ「甘草由来有効成分［W-グリチルレチン酸ステアリル※3］」を配合しています。

高い浸透感※4で角層までうるおいを届け、透明感あふれる肌へ導きます。

薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル［医薬部外品］



乳液・美容液・クリーム・アイクリーム・美容オイル・マッサージ・マスクの7役を担う多機能ジェル。

みずみずしい使用感でうるおいを閉じ込め、美白※2や肌あれ防止、保湿、エイジングケアまでサポートします。

※2 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※3 グリチルレチン酸ステアリルSW

※4 角層まで

※5 「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」における雑誌・WEB等のメディアにおける受賞総数（2025年12月末時点）2位以下や個人賞を含む。

さらに2026年7月1日からは、対象商品購入者に「雪肌精×Number_iオリジナルポスター」がもらえる数量限定キャンペーンも実施。

この夏は“冷やし雪肌精”で涼感美白を

暑さや紫外線による肌ダメージが気になる夏こそ、心地よく続けられるスキンケアを取り入れたいもの。

ひんやり感とうるおいを同時に楽しめる“冷やし雪肌精”は、毎日のケアを特別な時間に変えてくれそうです。

Number_iとともに、この夏ならではの涼感美白ケアを楽しんでみてはいかがでしょうか♪