政府の火山調査研究推進本部（火山本部）の火山調査委員会は２３日、国内活火山の将来の噴火リスクについて、科学的根拠に基づいてランク分けする「長期評価部会」の設置を決めた。

最新知見を踏まえ、活火山の追加選定も行う。今夏にも初回会合を開く。

火山本部は、火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として２０２４年４月に発足した。今年５月に取りまとめた今後１０年間の方針「総合基本施策」で、ランク分け実施などを盛り込んでいた。新部会のメンバーは今後、大学や公的研究機関の研究者らを委嘱する。

ランク分けでは、各火山の観測データやマグマの状態、過去の噴火形態などを分析し、数十年以内に噴火する可能性などを評価する見通し。各火山のランクを公表するまでには数年以上を要するという。対象の活火山は現在１１１だが、近年の研究で他にも活火山の可能性が指摘された火山があり、追加を検討する。

同委員会の会合後に記者会見した清水洋委員長（防災科学技術研究所火山防災研究部門参事）は「自治体などの長期的な防災計画に資するものにしたい」と話した。