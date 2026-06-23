AIが義烏の装飾品業界のデジタル・スマート化へのモデル転換をバックアップ―中国

浙江省義烏市にある世界最大規模の日用雑貨などの商品集積地である「義烏国際商貿城」のグローバルデジタルトレードセンターを訪れると、ドローンや犬型ロボット、パワードスーツといったテクノロジー商品がずらりと並んでいる。そして、AIナビゲーションや「デジタル女将」、リアルタイム翻訳パネルといったデジタルシーンを至る所で目にすることができる。その巨大なデジタルトレードセンターに身を置くと、義烏に対するイメージが180度変わるかもしれない。科技日報が伝えた。

義烏の第6世代市場であるグローバルデジタルトレードセンターの事業者の半数以上は「事業者2代目」「創業家2代目」「新世代起業者」などだ。これらの若い世代の事業者は店に座って客が来るのを待つという従来のスタイルではなく、インターネットをフル活用して、ライブ配信や動画を通して、世界を相手にビジネスを展開している。若者は技術を熟知し、消費の新たな動向にも非常に敏感で、新しいツールを使ったり、生産したりすることを得意としている。

グローバルデジタルトレードセンター1階のトレンディーなアイテムや装飾品を販売するショップには美しいデザインの各種商品が所狭しと並んでいる。装飾品を販売するショップ「卓恒珠宝」に入ると、パソコンの前に座って仕事をしているオーナーの林沐繇さんが画面を見せながら、「プレートを選んで、大量生成をクリックすると、自動で画像が生成される。私たちはまたそこから選ぶだけ。毎日平均100種類の新商品を打ち出しており、それに合わせて500枚の画像と200本の動画を中国国内外のプラットフォームにアップしなければならない」と説明してくれた。

林さんによると、装飾品ショップは以前、モデルを使って撮影した後、画像を修正していたため、画像1枚当たり数十元から100元ほどのコストが必要で、作成にも1〜2週間かかっていた。そのため、同業界の次々と新商品が発売されるペースについていくのは至難の業で、客が他の店に流れていっても、何もできずにそれを見ているしかなかった。

義烏は世界最大の流行している装飾品の生産拠点の一つで、そこに装飾品関連企業8000社以上、メーカー3000社以上が集まり、中国国内の市場シェア率は約66％、世界の市場シェア率は40％に達している。そして、1日平均1万種類近くの新しい装飾品が打ち出され、商品の画像や動画といった視覚素材のニーズが非常に大きい。しかし、モデルを雇って写真を撮影するとなると、コストが高く、作成するのにも時間がかかるため、中小事業者の発展の足かせとなってきた。

そんな同業界のウィークポイントに焦点を合わせ、中国移動（チャイナモバイル）浙江公司は装飾品産業ベルトのニーズを踏み込んで調査し、「AI・EC星璨」プラットフォームを打ち出した。

中国移動・浙江公司の職員によると、「AI・EC星璨」は装飾品業界のマルチモーダルデータバンク・コーパスを対象として、AIが生成する素材のイメージが、市場の美的理念にマッチするように取り組んだため、商品のクリック率や転化率を効果的に高めることができた。中国移動はクラウドコンピューティングと通信ネットワークを融合している強みを生かしているため、「AI・EC星璨」は高コンカレンシーと低遅延の素材生成サービスに対応しており、販促キャンペーン実施期間中でもコンテンツを大量に生成したい事業者のニーズに対応することができる。同職員は、「当社はトークン運営スタイルも打ち出し、事業者に、あまねく恩恵のあるコンピューティングサポートを提供し、AIツール使用のハードルを下げ、中小事業者もデジタル・スマート化へのモデル転換を実現できるようサポートしている」と説明する。

各大手・装飾品事業者はすでに「AI・EC星璨」を導入しており、ワンクリックで、AIがホワイトベースシートやモデルが入ったシーンの画像といった販売用素材をセットで生成することができるようになっている。人気商品の画像セットを作成するのはわずか1分ほどで、約10日間かかっていた以前に比べ、作成時間が大幅に短縮された。また、「AI・EC星璨」は、「商品の撮影-AI生成-素材の配布-アップ・運営」のトータルプロセスをカバーしており、生成した高画質の素材はショッピングサイト・淘宝やショート動画共有アプリ「抖音（中国版TikTok）」、ECプラットフォーム・拼多多などの要求を満たしているため、直接アップすることができる。こうすることで、一分一秒を争う事業者はいち早く市場に商品を提供することができるようになった。林さんは「効率が90％高まったのに、コストは96％安くなった。顧客ロイヤルティーも目に見えて高まり、昨年、当店のECのクライアントは12％増えた」と喜びを交えて語っていた。（提供/人民網日本語版・編集/KN）