【付録】平成女児のトキメキが蘇る！「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてくる『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』が6月22日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（主婦と生活社）の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
主婦と生活社から6月22日に発売される『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（税込1320円）。付録として、「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が見逃せない！
主婦と生活社から6月22日に発売される『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（税込1320円）。付録として、「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてきます。
キラッキラ輝くシールが超盛りだくさん！「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」は、その名のとおり輝きいっぱいのシールが詰まった豪華なセットです。かわいいキャラクターや模様のシールがたっぷり収録されており、ノートや手帳のデコレーションにも大活躍しそう。「とじこみふろく」として本誌に挟み込まれているため、きれいな状態で取り出せるのも嬉しいポイントです。
平成女児のトキメキが蘇る！人気キャラクターを深掘り特集も充実本誌には「人気キャラを深掘り！」コーナーや「平成ねーねーリバイバル掲載！」のコンテンツも充実。「一生カワイイにうもれて生きたい」平成女児の記憶をくすぐる内容が満載です。あそべるページなど楽しいコンテンツも盛りだくさんで、大人になってもときめきが止まらない一冊となっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)