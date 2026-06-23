今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（主婦と生活社）の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』の「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が見逃せない！


主婦と生活社から6月22日に発売される『ねーねー8月号臨時増刊 あ・ね〜ね〜』（税込1320円）。付録として、「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」が付いてきます。

キラッキラ輝くシールが超盛りだくさん！

「ウルトラ♪ハッピーラッキー♡ キラッキラ☆シールセット」は、その名のとおり輝きいっぱいのシールが詰まった豪華なセットです。かわいいキャラクターや模様のシールがたっぷり収録されており、ノートや手帳のデコレーションにも大活躍しそう。「とじこみふろく」として本誌に挟み込まれているため、きれいな状態で取り出せるのも嬉しいポイントです。

平成女児のトキメキが蘇る！人気キャラクターを深掘り特集も充実

本誌には「人気キャラを深掘り！」コーナーや「平成ねーねーリバイバル掲載！」のコンテンツも充実。「一生カワイイにうもれて生きたい」平成女児の記憶をくすぐる内容が満載です。あそべるページなど楽しいコンテンツも盛りだくさんで、大人になってもときめきが止まらない一冊となっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)