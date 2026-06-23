群馬の“愛犬と過ごせる農園直営グランピング”がすてき！ りんご尽くしの美食体験も用意
愛犬同伴宿泊施設の予約サイト「いぬやど」は、群馬・みなかみ町に位置する宿“果樹園グランピングヴィラHARASAWA”の掲載と予約受付を開始した。
【写真】1日1棟限定！ 愛犬と泊まれるグランピングコテージ「Plum」
■りんごを使った夕食が魅力
今回掲載開始された果樹園グランピングヴィラHARASAWAは、約3万平方メートルのりんご園に囲まれたプライベート空間で、愛犬とのかけがえのない時間を過ごせる農園直営のグランピング施設。
全2棟のうち1棟限定で愛犬と一緒に宿泊できるグランピングコテージ「Plum」は、自然豊かな環境の中で、広々としたプライベートドッグランや愛犬用アメニティが備わった、ペットライクな客室となっている。
また、農園直営だからこそ生まれたここでしか味わえない美食体験も用意。りんご園ならではの魅力が詰まった「クレイジーアップルBBQ」と「りんご農家の秘密のしゃぶしゃぶ」から好みのメニューが選べる。
なお、本グランピング施設が位置する群馬・みなかみ町は、自然と多彩なアクティビティが人気の観光エリア。谷川岳をはじめ、雄大な自然景観や温泉地など、愛犬と一緒に楽しめるスポットが点在するという。
【写真】1日1棟限定！ 愛犬と泊まれるグランピングコテージ「Plum」
■りんごを使った夕食が魅力
今回掲載開始された果樹園グランピングヴィラHARASAWAは、約3万平方メートルのりんご園に囲まれたプライベート空間で、愛犬とのかけがえのない時間を過ごせる農園直営のグランピング施設。
全2棟のうち1棟限定で愛犬と一緒に宿泊できるグランピングコテージ「Plum」は、自然豊かな環境の中で、広々としたプライベートドッグランや愛犬用アメニティが備わった、ペットライクな客室となっている。
なお、本グランピング施設が位置する群馬・みなかみ町は、自然と多彩なアクティビティが人気の観光エリア。谷川岳をはじめ、雄大な自然景観や温泉地など、愛犬と一緒に楽しめるスポットが点在するという。