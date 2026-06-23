■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路・今後の全国の天気

2026年6月23日18時45分発表 気象庁

23日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯19度20分 (19.3度)

東経124度35分 (124.6度)

進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

24日18時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)

東経124度55分 (124.9度)

進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 80 km (42 NM)

暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)

25日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)

東経125度50分 (125.8度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄本島近海

予報円の中心 北緯26度25分 (26.4度)

東経128度10分 (128.2度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 南東側 310 km (170 NM)

北西側 280 km (150 NM)

■関東にも接近の可能性...

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)

東経134度35分 (134.6度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 南東側 460 km (250 NM)

北西側 430 km (230 NM)

28日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯37度25分 (37.4度)

東経148度35分 (148.6度)

進行方向、速さ 東北東 60 km/h (32 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)

■沖縄への影響は？

台風第７号は、フィリピンの東を北上し、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では大しけとなる見込みです。また、台風の進路等によっては、暴風や警報級の大雨、高潮となるおそれがあります。

［気象概況］

非常に強い台風第７号は、２３日１５時にはフィリピンの東の北緯１９度０５分、東経１２４度４０分にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は今後、強い勢力で沖縄の南に進み、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。



［波の予想］

２４日に予想される波の高さ

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う

２５日に予想される波の高さ

宮古島地方 ７メートル うねりを伴う

八重山地方 ７メートル うねりを伴う

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

２５日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 北東 ２３メートル（３５メートル）

八重山地方 北東 ２０メートル（３０メートル）



［防災事項］

沿岸の海域では、先島諸島では２４日は次第にしけとなり２５日から２６日頃にかけて、沖縄本島地方では２６日頃は大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。先島諸島では２５日から２６日頃にかけて、沖縄本島地方では２６日頃は風が強まり、台風の進路等によっては暴風となるおそれがあります。また、沖縄本島地方と先島諸島では２６日頃は警報級の大雨、沖縄本島地方では２７日頃は警報級の高潮となるおそれがあります。

■台風8号(ヒーゴス)の勢力と進路

2026年6月23日19時05分発表 気象庁

23日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

中心位置 北緯14度25分 (14.4度)

東経144度25分 (144.4度)

進行方向、速さ 西南西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)

24日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

予報円の中心 北緯15度40分 (15.7度)

東経142度30分 (142.5度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

24日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)

東経140度25分 (140.4度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

25日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯19度55分 (19.9度)

東経136度35分 (136.6度)

進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯29度55分 (29.9度)

東経136度25分 (136.4度)

進行方向、速さ 北 45 km/h (25 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

27日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度30分 (36.5度)

東経148度35分 (148.6度)

進行方向、速さ 北東 55 km/h (30 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)



■そもそも台風とは？

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17 m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風（偏西風）により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北～北西へ向かう性質を持っています。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。しかし、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2～3日で消滅してしまいます。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

※気象庁より

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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