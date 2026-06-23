「メッシ」って何回言った!?「レオーーーー！」と絶叫も。メッシ２点目を伝える熱烈実況「獣だ、野獣だ、猛獣だ！」【Ｗ杯】

「メッシ」って何回言った!?「レオーーーー！」と絶叫も。メッシ２点目を伝える熱烈実況「獣だ、野獣だ、猛獣だ！」【Ｗ杯】