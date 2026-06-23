「メッシ」って何回言った!?「レオーーーー！」と絶叫も。メッシ２点目を伝える熱烈実況「獣だ、野獣だ、猛獣だ！」【Ｗ杯】
とどめの一発だ。
アルゼンチン代表のリオネル・メッシは、現地６月22日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＪ第２節・オーストリア戦（２−０）でフル出場。38分に先制点を挙げた10番は、90＋５分にダメ押し点も奪取した。
メッシのミドルパスを受けたフリアン・アルバレスのシュートは、相手GKにストップされる。こぼれ球を拾ったレアンドロ・パレデスが、ゴール前に進入していたメッシに預ける。
38歳のレフティは、前に出てきたGKをかわしてシュート。これはブロックされるが、セカンドボールに素早く反応して左足でねじ込んだ。
イギリスメディア『BBC Sport』の公式アカウントが、「２−０の勝利を締めくくる際の、最高の解説の一部」などと綴り、ゴールに至るプレーを伝える情熱的な実況を公開した。
「みなさん、フリアンだ。レオがフリアンへパスを出す。決めるために、フリアン。決めるために、フリアン、フリアン、フリアン、フリアン！ キーパーが止めた、まだある！」
「パスが返ってくる。レオへ、メッシへ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ！ レオ、レオ、レオ、レオ！」
「レオーーーーーー！」
「ゴーーーーール！」
「アルゼンチンのゴールだ！ アルゼンチンの！アルゼンチンの！ 獣だ、野獣だ、猛獣だ！」
「アルゼンチン２−０、我が人生のアルゼンチン！」
メッシはオーストリア戦での２得点で、Ｗ杯の最多得点記録を更新。通算18ゴール。16点を記録するミロスラフ・クローゼをかわし、単独首位に立った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「レオ」も連呼！ メッシの２点目を伝える情熱的な実況
アルゼンチン代表のリオネル・メッシは、現地６月22日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＪ第２節・オーストリア戦（２−０）でフル出場。38分に先制点を挙げた10番は、90＋５分にダメ押し点も奪取した。
メッシのミドルパスを受けたフリアン・アルバレスのシュートは、相手GKにストップされる。こぼれ球を拾ったレアンドロ・パレデスが、ゴール前に進入していたメッシに預ける。
イギリスメディア『BBC Sport』の公式アカウントが、「２−０の勝利を締めくくる際の、最高の解説の一部」などと綴り、ゴールに至るプレーを伝える情熱的な実況を公開した。
「みなさん、フリアンだ。レオがフリアンへパスを出す。決めるために、フリアン。決めるために、フリアン、フリアン、フリアン、フリアン！ キーパーが止めた、まだある！」
「パスが返ってくる。レオへ、メッシへ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ！ レオ、レオ、レオ、レオ！」
「レオーーーーーー！」
「ゴーーーーール！」
「アルゼンチンのゴールだ！ アルゼンチンの！アルゼンチンの！ 獣だ、野獣だ、猛獣だ！」
「アルゼンチン２−０、我が人生のアルゼンチン！」
メッシはオーストリア戦での２得点で、Ｗ杯の最多得点記録を更新。通算18ゴール。16点を記録するミロスラフ・クローゼをかわし、単独首位に立った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「レオ」も連呼！ メッシの２点目を伝える情熱的な実況