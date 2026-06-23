オーストリア戦で２得点のメッシ。Ｗ杯最多得点記録を更新した。（C）Getty Images

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　とどめの一発だ。

　アルゼンチン代表のリオネル・メッシは、現地６月22日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＪ第２節・オーストリア戦（２−０）でフル出場。38分に先制点を挙げた10番は、90＋５分にダメ押し点も奪取した。

　メッシのミドルパスを受けたフリアン・アルバレスのシュートは、相手GKにストップされる。こぼれ球を拾ったレアンドロ・パレデスが、ゴール前に進入していたメッシに預ける。

　38歳のレフティは、前に出てきたGKをかわしてシュート。これはブロックされるが、セカンドボールに素早く反応して左足でねじ込んだ。

　イギリスメディア『BBC Sport』の公式アカウントが、「２−０の勝利を締めくくる際の、最高の解説の一部」などと綴り、ゴールに至るプレーを伝える情熱的な実況を公開した。
 
「みなさん、フリアンだ。レオがフリアンへパスを出す。決めるために、フリアン。決めるために、フリアン、フリアン、フリアン、フリアン！ キーパーが止めた、まだある！」

「パスが返ってくる。レオへ、メッシへ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ、メッシ！ レオ、レオ、レオ、レオ！」

「レオーーーーーー！」

「ゴーーーーール！」

「アルゼンチンのゴールだ！ アルゼンチンの！アルゼンチンの！ 獣だ、野獣だ、猛獣だ！」

「アルゼンチン２−０、我が人生のアルゼンチン！」

　メッシはオーストリア戦での２得点で、Ｗ杯の最多得点記録を更新。通算18ゴール。16点を記録するミロスラフ・クローゼをかわし、単独首位に立った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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