「今夏の人気銘柄」W杯で躍動の日本代表FWが退団→ついに５大リーグ移籍か！有名記者が報道「プレミアとブンデスのクラブが接近」
エールディビジで得点王に輝いた。夏の去就が注目されるのは当然だ。それがワールドカップで２得点をあげたとあれば、さらに人気を博しても不思議ではない。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は、日本代表FWの上田綺世が、「今夏でフェイエノールトから移籍するかもしれない」と報じた。
オランダリーグで25ゴールを決め、日本人初の得点王に輝いた上田。北中米ワールドカップでもチュニジアとのグループステージ第２節で２得点１アシストと活躍し、日本の４−０という快勝に貢献している。
ロマーノ記者は自身のX（旧ツイッター）で、「ワールドカップでのインパクトで注目度が増し、夏にフェイエノールトを離れるかもしれない。すでにプレミアリーグとブンデスリーガのクラブからアプローチがある」と報じた。
以前から複数クラブの関心がうわさの上田だが、そのひとつが田中碧を擁するリーズだ。同記者の投稿を受け、専門サイト『LeedsAllOver』は「リーズがドミニク・キャルバート＝ルーウィンを補完するストライカーを狙うなら、日本代表でのウエダの好調ぶりは目を引くだろう」と伝えている。
また、『The Leeds Press』は、「リーズは得点面でドミニク・キャルバート＝ルーウィンにかなり頼ってきた」と報じた。
「彼は活躍したが、チームのその他は素晴らしかったわけではない。ウエダはこの夏の人気銘柄になるだろう。だが、ここ数シーズンの記録から、クラブにとってリスクを冒す価値がある。ルーカス・ヌメチャとキャルバート＝ルーウィンだけで来季に臨むのは、プレミアリーグレベルでは十分ではないだろう」
ワールドカップで優勝を目指す日本が大会を勝ち進み、上田がゴールで貢献すれば、市場価値はさらに高まるばかりとなる。この夏のマーケットで、ついに５大リーグ移籍を果たすのか。大会での活躍と合わせて注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は、日本代表FWの上田綺世が、「今夏でフェイエノールトから移籍するかもしれない」と報じた。
オランダリーグで25ゴールを決め、日本人初の得点王に輝いた上田。北中米ワールドカップでもチュニジアとのグループステージ第２節で２得点１アシストと活躍し、日本の４−０という快勝に貢献している。
以前から複数クラブの関心がうわさの上田だが、そのひとつが田中碧を擁するリーズだ。同記者の投稿を受け、専門サイト『LeedsAllOver』は「リーズがドミニク・キャルバート＝ルーウィンを補完するストライカーを狙うなら、日本代表でのウエダの好調ぶりは目を引くだろう」と伝えている。
また、『The Leeds Press』は、「リーズは得点面でドミニク・キャルバート＝ルーウィンにかなり頼ってきた」と報じた。
「彼は活躍したが、チームのその他は素晴らしかったわけではない。ウエダはこの夏の人気銘柄になるだろう。だが、ここ数シーズンの記録から、クラブにとってリスクを冒す価値がある。ルーカス・ヌメチャとキャルバート＝ルーウィンだけで来季に臨むのは、プレミアリーグレベルでは十分ではないだろう」
ワールドカップで優勝を目指す日本が大会を勝ち進み、上田がゴールで貢献すれば、市場価値はさらに高まるばかりとなる。この夏のマーケットで、ついに５大リーグ移籍を果たすのか。大会での活躍と合わせて注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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