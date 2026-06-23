王林、東北出身ゆえに苦手な“言葉”告白「あんまり口を動かさないでしゃべるのが津軽弁だから…」 “かわいすぎる”方言にスタジオ大爆笑
タレントの王林（28）が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。苦手な言葉を明かした。
【写真】「誰か分からんかった」「凄い美人だな」…『サンジャポ』に出演した王林の姿
この日は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、荒川（エルフ）、王林、大久保佳代子（オアシズ）、和見龍弥、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵、舘ひろし、内藤剛志、浪川大輔、平子祐希（アルコ＆ピース）、ヒロミ、元木大介が出演した。
苦手なせりふ、言葉の話題のなかで話を振られると、「王林は、サ行が苦手」と告白。MCの明石家さんまが「どうなるの？」と聞くと「さすすせそ」とかわいく返答した。
続けてさんまが「東北の人、（サ行が）弱いねんな」と言うと、王林も「そう、なまり的に…あんまり口を動かさないでしゃべるのが津軽弁だから、『さしすせそ』だけすっごい言いづらい。『すし』とか…」と、東北出身の人に共通する問題だと語った。さんまは「『すし』は言えるやろ、2文字やから」と言うと、王林は「すすぃ」と”かわいすぎる”方言を全開で披露。これにはスタジオ中、大爆笑だった。
【写真】「誰か分からんかった」「凄い美人だな」…『サンジャポ』に出演した王林の姿
この日は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、荒川（エルフ）、王林、大久保佳代子（オアシズ）、和見龍弥、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵、舘ひろし、内藤剛志、浪川大輔、平子祐希（アルコ＆ピース）、ヒロミ、元木大介が出演した。
続けてさんまが「東北の人、（サ行が）弱いねんな」と言うと、王林も「そう、なまり的に…あんまり口を動かさないでしゃべるのが津軽弁だから、『さしすせそ』だけすっごい言いづらい。『すし』とか…」と、東北出身の人に共通する問題だと語った。さんまは「『すし』は言えるやろ、2文字やから」と言うと、王林は「すすぃ」と”かわいすぎる”方言を全開で披露。これにはスタジオ中、大爆笑だった。