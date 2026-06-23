かつて主流だった「ガラケー」と呼ばれる携帯電話。



電源が切れて使えないままお手元に残しているという方もいらっしゃるのでは？



端末の中に保存された思い出の写真をよみがえらせるイベントが開かれました。



■SAKURAMACHI Kumamoto・熊本市中央区6/20

■スタッフ「つきました！」

■利用者「あ、孫だ！」



熊本市で開催されたイベントに持ち込まれたのは、「ガラケー」など電源が入らなくなった昔の携帯電話。

充電、再起動して、保存された写真データなどを復活させるサービスです。

専用の機器で電池パックを充電し、連動するスマートフォンで再起動できるか判定します。



KDDIの調査によりますと、手元に残している昔の携帯電話の4割ほどで、端末内に写真などのデータが記録されているといいます。



契約している携帯電話のキャリアに関わらず、無料で利用できるこのサービス。



■KDDI事業部 福永藍夢さん「見れなくなってる写真などは思い出がたくさん詰まっているので、それを再起動させて、喜びだったりとか、感動を提供したいっていうので開催している」

2016年以来、利用した人は全国でのべ2万6000人以上。熊本では5回目の開催です。



■利用者「孫の写真と、甥っ子の結婚式の写真が主に入っていた」

「大きくなってくるとだんだん忘れる、会う機会もない」

「今も入っていて嬉しかった」



およそ20年前に使っていた携帯2台を持ち込んだ女性。天国に旅立った飼いネコ2匹の写真を取り出すことができました。

■利用者「これが四肢麻痺で闘病していたネコちゃんで、久しぶりです」

Q写真見てどう思った？

「うん…ごめんなさい（涙）嬉しいですね」



役目を終えた携帯電話からよみがえった思い出の数々。今度は色あせずに残り続けます。