◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、６回１／３、１２０球を投げて５安打３失点６奪三振。白星の権利を持って降板した。

初回、先頭の名原は３球で空振り三振。２番・菊池を遊飛。３番・ファビアンは１４６キロ直球で二ゴロに打ち取った。２回は、四球で走者を出しながらも、２つの三振を奪いながら無失点に抑えた。

２―０となった３回はテンポ良く２死を奪ったが１番・名原に右中間への二塁打を浴びて、ここで菊池に四球、ファビアンへ死球を与えて２死満塁。４番・坂倉へ押し出しの四球を与えて１点を失った。それでも５番・小園は１４９キロ直球で中飛。

１点差まで迫られた４回は、２つの三振を奪いながら３人で片付けた。杉内俊哉投手チーフコーチは「最近の調子を維持し、力感なく投げられている。３回は少しコントロールが乱れたけれど、２巡目以降は落ち着いて、テンポ良く、流れを持ってくるような投球をしてほしい」とコメント。

３―１の５回は走者を出しながらも無失点。６回は、１死から５番・小園に中前安打を浴びて、６番・大盛は右飛に打ち取ったが、７番・持丸には四球を与えて２死、二塁のピンチとしたが、８番・勝田を二直。

さらに７―１となった７回も続投した。代打・野間に左前安打を浴びて、１死後、２番・菊池に左前安打。そして続く３番・ファビアンには痛恨の死球。１死満塁としたところで降板した。２番手・高梨がマウンドに上がり、４番・坂倉を１球で遊飛。しかし５番・小園には二塁手の頭を越える中堅への適時打を浴びて走者２人が生還。続く代打のモンテロには四球を与えて２死満塁となったところで３番手・船迫が登板。代打・石原を空振り三振。７―３となった。

戸郷は「大量リードをもらったのに回の途中でマウンドを降りてしまったことは反省点です。次の登板ではしっかり投げ切れるように調整します」とコメント。今季初勝利から自身３連勝中で、前回１０日の楽天戦（楽天モバイル最強）では自身最多の１４奪三振としながら９回５安打で完封勝利を挙げるなど状態を上げている。

昨季、チームはマツダで球団初のシーズン１０敗（２勝）と苦戦。自身も４登板で０勝３敗、防御率９・３１と悔しさを味わった。「なんとか打破しなきゃいけない。データなどをしっかり見て、過去のことはそんなに気にせずやりたい」と意気込んでいた。