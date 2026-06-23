去年、7年ぶりに噴火した霧島連山の新燃岳。大量の灰で暮らしや観光にも影響が広がりました。あれから1年。街は日常を取り戻しつつある中、新たな課題も見えてきました。

去年6月22日、霧島連山の新燃岳で、2018年以来、7年ぶりに噴火が発生しました。

気象庁は翌日、噴火警戒レベルを2から、3の「入山規制」に引き上げ。その後も噴火は断続的に続き、7月3日の噴火では噴煙が5000メートルの高さまで上がりました。

さらには…高温の火山灰や火山ガスなどが火口から流れ下る「火砕流」のような現象も起きました。

多量の灰

（記者）「白くて細かい灰が降っています。車が通るたび灰を巻き上げ、視界が悪くなっています」

霧島市牧園町の温泉街では、多量の灰が。

その影響で、霧島市では温泉や水道の供給が一時、ストップしました。

「風呂にずっと入れない状態で、疲れがとれない」

一連の噴火は9月まで続き、10月に噴火警戒レベルは2に引き下げられました。

当時は売り上げが落ち込んだ

霧島温泉市場で働く萩原義昭さんです。当時の売り上げは、例年の半分以下に落ち込んだといいます。

（霧島温泉市場・萩原義昭さん）「今でも言われる。『去年大変でしたよね』とか言われるが、徐々に観光に来ていただいているかなという感じ」

この1年で徐々に客足は増え、今では例年の9割ほどまで戻りました。

萩原さんは、1年前の経験を今後の備えに生かそうとしています。

（霧島温泉市場・萩原義昭さん）「お客さんの避難。灰が降る時は店の中に入ってもらうとか、商品を保護するなど、そういう対策をまずしていかないと駄目かなと経験して思った」

近くの小学校では

火口からおよそ7キロ。全校児童42人の霧島小学校です。

児童は日頃からヘルメットをそばに置き、避難訓練もして、いざという時に備えています。

（霧島小学校・窪田真一教頭）「自然の恵みと自然の恐怖をあわせもって生活していると、子どもたちも感じながら生活してくれるといい」

かつての爪痕が今も

同じく火口からおよそ7キロ離れた霧島市高千穂地区では、かつての噴火の爪痕が残っています。

指定避難所にもなっている高千穂公民館・館長の児玉昇さん。2011年の噴火の空振でドアのサッシが曲がるなど被害が出て、窓ガラスに貼ったテープは今も残っています。

過去の経験から備えを続ける一方で、児玉さんは「住民の防災意識に温度差がある」とも感じています。

（高千穂地区自治公民館長・児玉昇さん）「危機を感じている人は少ないかもしれないが、公民館や避難場所の位置などは常に頭の中には入れているつもり」

専門家は

日常を取り戻し、薄れていく噴火の記憶。火山地質学が専門の鹿児島大学・井村隆介准教授は「噴火の恐ろしさを常に意識してほしい」と話します。

（鹿児島大学・井村隆介准教授）「自分は今この瞬間にまた噴火してもおかしくないという状況にあることは事実だと思っている。いざという時には、噴火という現象は人の命を奪うものだと、ふもとに住んでいる人たちは理解しておく必要がある」

自然の恩恵と脅威。経験を風化させず、日頃から備え続けることが大切です。

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