Aぇ! group、一松＆カラ松のキスシーンで“キスコール”熱望 西村拓哉は「嫌やなぁ（笑）」【おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?】
【モデルプレス＝2026/06/23】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台挨拶が23日に都内で行われ、主演のAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、前作でおそ松役を務め、本作にも出演しているSnow Manの向井康二がサプライズで登場。イベントでは、7月2日に応援上映の実施が発表され、メンバーがおすすめの楽しみ方についてトークを展開した。
【写真】STARTOアイドル、舞台上で喧嘩？
応援上映では、声出しやペンライトの持ち込みが可能になることから、MCから「こんな見方をしてほしいというのはありますか？」と聞かれると、チョロ松役の佐野は「一カラ（一松＆カラ松）のキスシーンで『フォー！』とか言ってほしいな」と提案。カラ松役の正門も「言ってほしいなぁ！」と乗り気な様子を見せた。
一松役の小島も「心の中で留めてる部分もあるやろうからな？」と観客の心情を代弁。するとMCが「キース！キース！」とキスコールを提案し、会場は大盛り上がり。トド松役の西村は、その状況を想像し「嫌やなぁ（笑）」と本音をこぼした。
しかし正門は「良いっすねぇ！それ！やってほしいわぁ！キスコール」と大興奮。おそ松役の末澤も「静かにしてる必要はないってことやもんな」と応援上映ならではの楽しみ方に期待を寄せていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group、一松＆カラ松のキスシーンで“キスコール”熱望
応援上映では、声出しやペンライトの持ち込みが可能になることから、MCから「こんな見方をしてほしいというのはありますか？」と聞かれると、チョロ松役の佐野は「一カラ（一松＆カラ松）のキスシーンで『フォー！』とか言ってほしいな」と提案。カラ松役の正門も「言ってほしいなぁ！」と乗り気な様子を見せた。
一松役の小島も「心の中で留めてる部分もあるやろうからな？」と観客の心情を代弁。するとMCが「キース！キース！」とキスコールを提案し、会場は大盛り上がり。トド松役の西村は、その状況を想像し「嫌やなぁ（笑）」と本音をこぼした。
しかし正門は「良いっすねぇ！それ！やってほしいわぁ！キスコール」と大興奮。おそ松役の末澤も「静かにしてる必要はないってことやもんな」と応援上映ならではの楽しみ方に期待を寄せていた。
◆「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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