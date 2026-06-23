本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/23（火）
EUR/USD
1.1500（6.64億ユーロ）
1.1530（5.99億ユーロ）
1.1600（7.95億ユーロ）
USD/JPY
160.00（9.50億ドル）
161.25（9.45億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1500、1.1530、1.1600に中規模設定が観測されている。1.14台、1.13台には特段の設定は見られず。
ドル円は160.00、161.25に中大規模の設定が観測されている。161.25が近いポイントとして注目される。
6/23（火）
EUR/USD
1.1500（6.64億ユーロ）
1.1530（5.99億ユーロ）
1.1600（7.95億ユーロ）
USD/JPY
160.00（9.50億ドル）
161.25（9.45億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1500、1.1530、1.1600に中規模設定が観測されている。1.14台、1.13台には特段の設定は見られず。
ドル円は160.00、161.25に中大規模の設定が観測されている。161.25が近いポイントとして注目される。