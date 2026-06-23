元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が22日更新のYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。元妻でタレントのつちやかおり（61）との縁について語った。

布川は1991年に、タレントのつちやかおりと結婚し3人の子どもをもうけたが、12年末に別居し14年に離婚した。

つちやは2012年に20年ぶりに芸能活動を再開したが、布川はそれを機に「そのうち何が原因ってわけじゃないんだけど、小さなぶつかりとか…。今まで俺のことを我慢してたことが積もりに積もってバチバチ仲悪くなって。家庭内でケンカみたくなってきて、ギクシャクし出すのよ。俺もわがままで生きてきたし、それでお互い家の中でイガイガした生活が起こってきて」と語った。

あるクリスマスイブに、旅番組の仕事を終えて帰ると、長男と長女は家にいたが、つちやと次女の姿がなかった。布川は実家に帰ったのかなと思っていたが、実際はつちやはすでに家を借りて、出て行った後だったという。その後、2年ほど別居が続き離婚。それでも犬を預けたり、預かったりの関係が続き「だから離れてた方がいい関係だなっていう感じにはなってて」という。

昨年、布川は「還暦を機に、家も全部売って」マンションに住むことを決意したが「部屋がつちやさんの隣になっちゃったのよ」と笑った。「偶然なんだよ。みんなうそだって言うけど、偶然なんだよ。凄いでしょ？」と言い、「そこは、長女の家の近くなの。孫がいるんだけど。長女の家の近所で、ペットOKで、駐車場があってマンションに住もうと思った。生まれて初めてマンション住むんだけど、条件出して不動産屋さんに探してもらったら」勧められたのがそのマンションだったという。

これまでも犬を預けたり預かったりと、つちやのマンションに出入りしていたため、「あれ？これなんか聞いたことある名前だな」と気付き、「これはヤバいだろうと思って」つちやに確認すると「いいんじゃない？」と言われたものの、不動産屋から言われた部屋番号が、まさにつちやの部屋の隣。その了承も得たため、引っ越したと明かした。

隣同士になって、丸一年たったが「仲良くしていますよ」と言い、つちやは布川の好物を作ると、差し入れしてくれたりもするという。再び結婚も？と水を向けられると「しないよ。入口が別だからいいんだよ。一緒に住んだらまたケンカになるって」と笑いながら「まあ運命だなと思って。腐れ縁ってこういうことかなと」と語っていた。