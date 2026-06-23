家賃20万円、24歳デザイナー男子の部屋は床が“青”一色！その理由が愛犬への愛にあふれていた

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

6月18日（木）に放送された同番組では、男性のおしゃれな“あざと部屋”が特集された。

番組に協力してくれた1人は、会社員兼アパレルデザイナーの24歳・Kaiさん。彼の部屋は、一緒に暮らす愛犬への愛情にあふれていて…。

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愛犬と暮らすKaiさんの部屋は、1LDK約18畳で家賃は20万円。

香水やシューズ、自身が手掛けた洋服など、お気に入りのアイテムを“見せる収納”でおしゃれにディスプレイしており、山里たちは「さすがデザイナーさん」と感心する。

そんなあざと部屋のなかでひと際目立つのが、青一色の床。

Kaiさんいわく、「ワンちゃんの見える色が青色と黄色しかなくて、一緒に住むなら同じ色を認識できる部屋にしたい」ということで、床の色を青にしたそうだ。

“ワンちゃんファースト”の部屋は、スタジオの女性陣からも高評価。ゲストのあのは、「優しいじゃん」「ぼくもペットとか犬・猫好きです。だから嬉しいです」とコメントし、鈴木も「素敵」「生き物を大事にできる人は嬉しい」と称賛していた。