新施設「さくらももこと郡上八幡」が7月4日にグランドオープン　描き下ろしアートやイマーシブ映像を展示

漫画家・エッセイストのさくらももこと、彼女がこよなく愛した町・郡上八幡との物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」が、2026年7月4日12時にグランドオープンする。

【写真】郡上八幡の伝統工芸品とコラボした特別展示も

会場となるのは、国の登録有形文化財「郡上八幡 町屋敷越前屋」。歴史的建造物の趣と、描き下ろしアートや立体展示などのコンテンツが融合した空間として展開される。

1階エントランスには、郡上八幡の町並みと自然を描いた描き下ろしキービジュアルを展示。さくらももこゆかりのスポットや町の魅力を紹介する「まち歩きマップ」も用意され、施設を起点に郡上八幡を巡る楽しみ方が提案される。

同じく1階「プロローグ はじまりの小部屋」では、さくらももこのオリジナルキャラクター「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」と「はちごろう」の立体造形が登場。一緒に記念撮影できるスポットとなっている。

2階「ももこと巡る 郡上八幡の四季」では、本施設のために描き下ろされた特別なアート作品を公開。きらびやかな金色の雲をあしらい、四季折々の郡上八幡の風景を表現した作品に、「GJ8マン」とその仲間たちも登場する。

1階の映像展示室「ももこと郡上八幡を感じる・見つける」では、約4分間のイマーシブ映像を上映。さくらももこが「おとぎの世界」と表現した水とともに生きる町・郡上八幡を、箱庭のような絵画的世界観で描き出し、彼女が見つめていた風景や音を追体験できる内容となっている。

1階中庭の「郡上八幡の伝統工芸品」エリアでは、郡上本染、美濃和紙、積み木、郡上下駄、シルクスクリーンといった地域の伝統工芸と「GJ8マン」がコラボレーションした特別展示を展開。食品サンプル展示では、「GJ8マン」が好きな郡上八幡の食べ物や、さくらももこが好んだ食べ物が紹介される。

あわせて、施設限定のオリジナルグッズも販売される。「GJ8マン」のほか、『ちびまる子ちゃん』『コジコジ』とコラボレーションした限定アイテムも展開。アクリルキーホルダー（620円）、ポストカード（350円）、マグカップ（1,650円）、トレーディング缶バッジ（550円）、Tシャツ（3,850円）など多彩なラインナップが並ぶ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）