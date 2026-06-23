本日の【上場来高値更新】 日産化、ディスコなど40銘柄
本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に利益確定売りが優勢となり、前日比2565円安の6万9788円と9日ぶりに急反落した。相場全体が下落するなか、上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、決算発表目前の米マイクロンの上昇受け強気優勢となったディスコ <6146> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、日産化学 <4021> [東証Ｐ]、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]の3社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8795> Ｔ＆Ｄ 東Ｐ 保険業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、決算発表目前の米マイクロンの上昇受け強気優勢となったディスコ <6146> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、日産化学 <4021> [東証Ｐ]、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]の3社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8795> Ｔ＆Ｄ 東Ｐ 保険業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
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