非常に強い勢力の台風7号と、新たに発生した台風8号が週末にかけてそれぞれ北上してきそうです。また、九州北部には線状降水帯の半日前予測が出ています。今後も最新の情報に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■台風7号・8号 今後の進路は？

【台風7号】

23日（火）午後6時現在、非常に強い台風7号は、フィリピンの東海上を北西方向へ進んでいます。今後は強い勢力で沖縄の南に進み、25日（木）以降、暴風域を伴って沖縄・奄美に近づく見込みです。

その後、週末は西日本から東日本にも近づくおそれがあります。予報円が大きく進路は定まりませんが、梅雨前線を刺激して接近前から大雨となる可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。

【台風8号】

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23日（火）午後6時現在、台風8号はマリアナ諸島付近にあって西南西へ進んでいます。今後は進路を次第に北寄りに変えて、26日（金）頃には日本の南に達する見込みです。あまり発達することなく、南の海上を通過していきそうですが、26日（金）から27日（土）にかけては伊豆諸島に近づくおそれがあります。今後の情報にご注意ください。

■24日（水）は九州・四国で雨強まる 夜は近畿も…

24日（水）は梅雨前線の活動が活発になり、西日本を中心に雨が強まりそうです。九州や四国では非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

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【九州北部】

九州北部はこのあと23日（火）夜のはじめ頃から24日（水）夕方にかけて、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。土砂災害に厳重に警戒してください。

24日（水）午後6時までの24時間で予想される雨量は、九州北部の多い所で300ミリとなっています。土砂災害に厳重に警戒してください。

【九州南部】

九州南部では、24日（水）未明から24日（水）夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が断続的に降る見込みです。

【四国】

四国も朝から雨で、午後は次第に雨脚が強まりそうです。太平洋側を中心に、24日（水）昼すぎから25日（木）午前中にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。

【近畿】

近畿は午後から雨の範囲が広がりそうです。夜から雨脚が強まるでしょう。

■長崎県と熊本県に線状降水帯半日前予測

長崎県と熊本県では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

■線状降水帯が発生する可能性のある地域と期間は以下のとおりです。

・長崎県 23日夜遅くから24日昼すぎにかけて

・熊本県 24日未明から昼すぎにかけて

暗い時間帯の災害に警戒が必要です。23日夜は早めに安全な場所へ移動する、川や崖から離れた2階以上の部屋で過ごすなど対策をしてお過ごしください。

大雨に対する心構えを一段高めて、段階的に発表する防災気象情報や気象庁HPにあるキキクル等の情報に留意してください。

■24日（水）傘が必要なエリアは？ 東海も夜は傘の出番

西日本はどの地域も傘が必要でしょう。九州、四国は朝から雨で、滝のように降る所もありそうです。危険を感じる場合は外出をしないなど臨機応変に行動するようにしてください。

中国地方も午前中から雨の所が多い予想です。

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近畿は昼ごろから雨の範囲が広がるでしょう。

東海は午前中、晴れ間の出る所もありますが、夜は傘の出番となりそうです。

関東は雲が多いものの、雨が降るのはごく一部に限られるでしょう。関東北部で夜にわか雨がありそうです。

■北陸と北日本は日差しあり

北陸と北日本は強い日差しが届く見込みです。東北南部は夕方以降、にわか雨の可能性がありますが、その他、広い範囲では雨が降ることはなさそうです。

■北日本で気温上昇 仙台で夏日に

24日（水）は、晴れ間の出る北日本で気温が上がりそうです。最高気温は札幌と仙台で7月上旬並みとなる見込みです。

【24日（水）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（＋7 7月上旬）

仙台 25℃（＋8 7月上旬）

新潟 26℃（＋3 平年並み）

東京 25℃（±0 5月下旬）

名古屋 28℃（＋2 平年並み）

大阪 27℃（＋1 6月上旬）

福岡 23℃（＋2 5月上旬）

なお、最小湿度は札幌で51％、仙台で57％、東京で57％、名古屋で51％、大阪で51％の予想です。

■この先は西日本〜東日本の太平洋側を中心に大雨に

西日本、東日本は28日（日）にかけて雨が続く予想です。

24日（水）は九州や四国を中心に、25日（木）は九州から東海を中心に大雨となるおそれがあります。関東も25日（木）の午後を中心に雨脚が強まるでしょう。その後、週末は台風の進路次第で予報が大きく変わりそうです。最新の情報にご注意ください。

沖縄は25日（木）から27日（土）頃にかけて、台風7号の影響で荒れた天気となるでしょう。沖縄本島地方では26日（金）頃は大しけとなる見込みです。

気象予報士 岡田沙也加