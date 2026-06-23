女優のしゅはまはるみさん（51）が23日、自身のSNSで、映像制作会社の代表と結婚したことを発表しました。

【映像】結婚を発表したしゅはまはるみさん

しゅはまさんはインスタなどで「結婚のご報告」とのタイトルで「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生をともにする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と書き出しました。

そして「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。お相手は、主に映像制作を手がける株式会社PUNK.代表の高野輝次さんです」と明かしました。

そして「高野さんと出会ってからの私はいつも口角が上がっていて、過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形でともに歩むことにいたしました」と結婚に至った経緯を明かしました。

「ところがお互いの気持ちを伝え合った結果『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った高野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」と、夫が妻の姓を選んだことも明かしました。

続けて「高野さんはいわゆる“一般の方”ですが、あえてお名前を公表したのはそのためです。これは私たち夫婦が選んだひとつの形であり、何かを批判したり政治的な意図があったりするものではありません」と記しました。

しゅはまさんは昨年12月、インスタグラムで、婚活することを明かしていました。その時は「私事ではありますがこの度、マリッジ・エンタテインメントに登録いたしまして本気で婚活に臨むことにいたしました。お相手に期待する身長は162cm（前澤友作氏同等）以上です」などと報告していました。

しゅはまさんは2018年公開の映画「カメラを止めるな！」に出演しブレーク。テレビ朝日系ドラマ「家政夫のミタゾノ」にもレギュラー出演していました。（『ABEMA NEWS』より）