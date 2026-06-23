日本代表は２２日（日本時間２３日）、練習拠点の米ナッシュビルで２５日（同２６日）の１次リーグ（Ｌ）最終戦スウェーデン戦（ダラス）に向けて練習を開始。３９歳のＤＦ長友佑都が、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場へ闘志をみなぎらせた。第２戦までに出番のないフィールドプレーヤーは長友と町野修斗のみ。ベンチでチームを鼓舞し続けてきた鉄人は「僕が出たら一気にボルテージ上がる、上げさせる」と、勝つか引き分けなら２位以内での決勝トーナメント（Ｔ）進出が決まる大一番へ準備万全だ。

Ｗ杯のピッチへの熱い思いが、次々に言葉になってあふれ出た。日の丸入りのヘアバンドを巻いた長友は５大会連続、今大会初出場に向けて目をぎらつかせた。

「モチベーションは誰よりも高い。そのために４年間やってきた。絶対にチャンスはどこかであると思うので絶対に諦めない」

過去４大会は計１５試合全て先発出場してきたが、今大会はここまで２試合出場がない。ただ、存在感は別格だ。座ることもせずベンチの最前線で仲間を鼓舞し、相手チームのサイドの選手に圧をかけてきた。

「もう、ピッチに入っていますね、多分。いるんじゃないですか、長友、ピッチに。だから実質、１２人で戦っていますよ」

目立ち過ぎたのかチュニジア戦では開始２分で主審に注意されたが、抜群のコミュニケーション能力を生かして最後はハグで“和解”。仲間の得点後には、我先にと本当にピッチに入っているが、それだけ、魂を込めてチームと戦っている。

その姿には先発組も奮い立ち、オランダ戦後にＤＦ谷口からは「ベンチを見たらなんか気持ちが強くなれる」と言われたという。森保ジャパンの強さを支える一体感、団結力を生み出す３９歳。自身のメンバー入りに賛否両論あることは理解しているが、意に介さない。

「オセロをやっているみたいな感覚で、大会が終わったころには真っ白に、ころころっと真っ白にできる確信と自信があるんで。それは結果で皆さんに示したい」

スウェーデン戦に３９歳２８６日で出場すれば、自身が持つ日本代表の年長２位の記録を更新する。出場することで、チームのテンションが一気に上がることもイメージ済みだ。

「（南野）拓実に言われたんですよ。『佑都君が出たらベンチも含めて、えぐいくらい応援しますよ』って。僕が出たら一気にボルテージ上がるんで、上げさせるんで」

取材の最後に言った。「１０００％です、状態」。日本サッカー史に残る金字塔を打ち立て、その衰え知らずの熱量で森保ジャパンのＷ杯制覇への道をリードしていく。（後藤 亮太）

◆長友の過去のＷ杯４大会

▼２０１０年南アフリカ大会＝２３歳 全４試合フル出場。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦敗退。

▼１４年ブラジル大会＝２７歳 全３試合フル出場。１次リーグ敗退。

▼１８年ロシア大会＝３１歳 人気アニメ「ドラゴンボール」のスーパーサイヤ人を意識した金髪で臨み、全４試合フル出場。決勝Ｔ１回戦敗退。

▼２２年カタール大会＝３６歳 Ｗ杯仕様の金髪で臨み、大会中は自身が叫んだ「ブラボー」で日本中を熱狂させた。全４試合に先発出場。決勝Ｔ１回戦敗退。