ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、連覇を目指すJ組のアルゼンチンが決勝トーナメント進出を決めた。22日（日本時間23日）のグループリーグ第2節でオーストリアに2−0で快勝した。2得点はいずれも38歳のFWリオネル・メッシだった。大エースの活躍は、日本の大物歌手の涙を誘った。

「メッシ今日又、涙が出ました」とXに投稿したのは、小柳ルミ子だった。芸能界屈指のサッカー好きとして知られる。小柳は「貴方がデビューした17才の頃からの22年間を、今、思い出しています。貴方の喜びに共に喜び、貴方の涙に共に泣き、貴方の怪我に心痛め、貴方一筋に愛し、尊敬して来た22年間。そして、その情熱と直向きさ、謙虚さが今尚変わらない貴方を愛し続けて来た事を、誇りに思います。メッシ、おめでとうそして有難う」と“メッシ愛”を綴った。

ファンからも「俺たちのルミ姉！！」「ずっとメッ信でかっこいい」「ガチ勢だもんな」など、小柳が記したメッセージに共感の声が集まった。

メッシはオーストリア戦でPKを失敗したものの、前半38分にメディナの左からのクロスをダイレクトで合わせて先制点を決めた。さらに試合終了間際にも、相手のこぼれ球に反応し、追加点を奪った。

初戦のアルジェリア戦ではハットトリックを達成し、クローゼ（ドイツ）と並ぶW杯歴代最多の通算16得点としていた。この日の2ゴールで、単独で歴代最多となるW杯通算18得点となった。



（THE ANSWER編集部）