アルゼンチン戦を観戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯史上最多18得点をマークした歴史的一戦。会場で観戦した元アイドルの大はしゃぎが話題となっている。

メッシは前半9分にまさかのPK失敗。それでも同38分にメディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足を一閃。先制ゴールを決めた。試合終了間際にも追加点を挙げた。

W杯の歴史に名を刻む2ゴールを現地で見届けたのは、スポーツチャンネル「DAZN」で現地レポーターを務めている影山優佳だ。

自身のXに「【実績解除】メッシのゴールを生で観る 夢をたくさん叶えられて幸せすぎます。ありがとうございます」とつづり、5秒の動画を公開。笑顔で踊り、飛び跳ねて「メッシ！メッシ！メッシ」と大はしゃぎの影山に、X上のファンも熱視線を送った。

「推しが幸せそうでなにより」

「満面の笑み！ 可愛い」

「めっちゃ可愛い、こんくらい興奮しますよ、影ちゃんは本当にサッカー大好きなのが分かる」

「影ちゃんが幸せそうでこちらもニコニコ」

「令和風ジュリアナダンス」

元日向坂46で俳優の影山はサッカー通として知られ、元アイドルながら、的確な解説に定評がある。今大会ではDAZNの日本戦中継にゲストで登場し、現地会場からレポートを届けている。



（THE ANSWER編集部）