人気ドラマ「フレンズ」の監督などとして知られたジェームズ・バロウズさんが死去した。85歳だった。「ジミー」の愛称で親しまれ、アメリカのシットコムの形成に大きく貢献したバロウズさんが他界したことを遺族がピープルに伝えた。



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その50年以上におよぶキャリアで、ドラマ1000エピソード以上の監督を務め、コメディ界で最も影響力のある人物のひとりだった。「フレンズ」のほか、「メアリー・タイラー・ムーア・ショウ」「チアーズ」「そりゃないぜ!? フレイジャー」「ふたりは友達? ウィル グレイス」「サード・ロック・フロム・ザ・サン」「チャーリー・シーンのハーパー☆ボーイズ」「マイク モリー マシュマロ系しあわせ日記」「ビッグバン★セオリー／ギークなボクらの恋愛法則」などを手掛けたことでも知られ、エミー賞を11度受賞した。



この訃報を受け、女優のジェニファー・アニストンをはじめとする「フレンズ」出演者らからも次々とお悔やみの言葉が寄せられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）