高市早苗首相の新たな専用車・トヨタ“センチュリー「SUV」”ってどんな車？ 「走る執務室」と表現される快適性
高市早苗首相の“専用車”が22日、これまでのトヨタ自動車『センチュリー』のセダンタイプからSUVモデルに新調されたと、共同通信が報じた。長らく日本の「ショーファーカー／ショーファードリブン」（＝オーナーではなくお抱えの運転手がその車を運転し、運転席よりも後部座席の居住性、快適性を第一に考えられた車のこと）を担ってきた『センチュリー」とは、どんな車なのだろうか。
【写真90枚】さすがフラッグシップモデル！…圧倒的高級感の『センチュリー』内外装全部見せ
トヨタ『センチュリー』は、1963年に開発がスタートし、67年から販売された同社のフラッグシップモデル。官公庁の公用車や大手企業のトップが使う車として知られ、御料車も同車がベースとなっている。量産型の車とは異なる生産ラインで「クラフトマン（職人）」と呼ばれる少数精鋭・熟練の作業者により、匠の技が随所に織り込まれ生産されている。
これまで、セダンタイプがそのモデルを担ってきたが、2023年9月に発表された新モデルでは、SUVタイプが初お目見え。このモデルについては「次の100年を見据えた新しいセンチュリー」とし、取締役・執行役員 デザイン領域統括部長（当時）のサイモン・ハンフリーズ氏は、「なぜこのような答えにたどり着いたか。それは、多様なお客様のニーズに端を発しているのです。彼ら彼女たちは、仕事に向き合うスペースも必要だが、くつろぐスペースも必要。話を楽しむスペースも必要だが、逃げ出すスペースも必要。考えるスペースを求めると同時に、インスピレーションを得るスペースも求めている。プライバシーを重視しながらもパブリックライフも受け入れる。つまり、私たちはお客様が個人的な体験を現実的にも感情的にもキュレートできる車をご用意する必要があったのです」と説明。
また、センチュリーにふさわしい静粛性と、力強く爽快な走りを両立した、V6 3.5L プラグインハイブリッドシステムを新開発。日常はBEV、長距離の移動やいざという時にはHEVとして活躍する、ショーファーカーのニーズに最適なパワートレーンとして採用。モーターとエンジンによる力強く爽快な加速性能を備え、ショーファーカーとしてはもちろんのこと、時にはドライバーズカーとして、ドライブを楽しめる走行性能を確保している。さらに「テイラーメイドのようにお客様のご要望に応える」ことも発表。カラーや素材、シートコンフィギュレーション、さらに後部ドアの形状もワイドに開くスイングドア、スライドドアから選ぶことができるとした。
同車の公式サイトでは、その乗り心地から「走る執務室」と表現。それほど快適性に優れ、ショーファーカーの理想形ともいえる最高級車となっている。メーカー希望小売価格は2700万円（公式サイトより）。
トヨタ『センチュリー』は、1963年に開発がスタートし、67年から販売された同社のフラッグシップモデル。官公庁の公用車や大手企業のトップが使う車として知られ、御料車も同車がベースとなっている。量産型の車とは異なる生産ラインで「クラフトマン（職人）」と呼ばれる少数精鋭・熟練の作業者により、匠の技が随所に織り込まれ生産されている。
これまで、セダンタイプがそのモデルを担ってきたが、2023年9月に発表された新モデルでは、SUVタイプが初お目見え。このモデルについては「次の100年を見据えた新しいセンチュリー」とし、取締役・執行役員 デザイン領域統括部長（当時）のサイモン・ハンフリーズ氏は、「なぜこのような答えにたどり着いたか。それは、多様なお客様のニーズに端を発しているのです。彼ら彼女たちは、仕事に向き合うスペースも必要だが、くつろぐスペースも必要。話を楽しむスペースも必要だが、逃げ出すスペースも必要。考えるスペースを求めると同時に、インスピレーションを得るスペースも求めている。プライバシーを重視しながらもパブリックライフも受け入れる。つまり、私たちはお客様が個人的な体験を現実的にも感情的にもキュレートできる車をご用意する必要があったのです」と説明。
また、センチュリーにふさわしい静粛性と、力強く爽快な走りを両立した、V6 3.5L プラグインハイブリッドシステムを新開発。日常はBEV、長距離の移動やいざという時にはHEVとして活躍する、ショーファーカーのニーズに最適なパワートレーンとして採用。モーターとエンジンによる力強く爽快な加速性能を備え、ショーファーカーとしてはもちろんのこと、時にはドライバーズカーとして、ドライブを楽しめる走行性能を確保している。さらに「テイラーメイドのようにお客様のご要望に応える」ことも発表。カラーや素材、シートコンフィギュレーション、さらに後部ドアの形状もワイドに開くスイングドア、スライドドアから選ぶことができるとした。
同車の公式サイトでは、その乗り心地から「走る執務室」と表現。それほど快適性に優れ、ショーファーカーの理想形ともいえる最高級車となっている。メーカー希望小売価格は2700万円（公式サイトより）。