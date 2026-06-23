【W杯2026】ウエストランド井口、メキシコで“日本の芸人と激似”人物と遭遇
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」取材のため訪れたメキシコ・モンテレイで芸人・アントニー激似のポリスマンと出会ったことが明らかになった。
【写真】W杯日本戦開催地で…ウエストランド井口＆“アントニー激似”ポリスマンの2ショット
「DAZN Japan」の公式Xが23日に伝えたもので、「遭遇したポリスマンはあの人に激似…!?」「ウエストランド井口さんがモンテレイでアントニーさん激似のポリスマンに遭遇！」と報告。2ショットを投稿した。
さらに「ある対決を申し込むとまさかの快諾!?全貌は明日17:00投稿の動画で」と予告している。
モンテレイでは日本代表がチュニジアと対戦し、4対0で完勝した。
【写真】W杯日本戦開催地で…ウエストランド井口＆“アントニー激似”ポリスマンの2ショット
「DAZN Japan」の公式Xが23日に伝えたもので、「遭遇したポリスマンはあの人に激似…!?」「ウエストランド井口さんがモンテレイでアントニーさん激似のポリスマンに遭遇！」と報告。2ショットを投稿した。
さらに「ある対決を申し込むとまさかの快諾!?全貌は明日17:00投稿の動画で」と予告している。
モンテレイでは日本代表がチュニジアと対戦し、4対0で完勝した。