◇東都大学野球1・2部入れ替え戦第1日 専大9―1東洋大（2026年6月23日 神宮）

専大が投打で東洋大を圧倒し、1部復帰に前進した。

先発の梅沢翔大投手（2年＝専大松戸）が5安打1失点、10奪三振で完投すれば、捕手・加藤大悟（4年＝専大松戸）は大学公式戦初の満塁弾など6打点と爆発。チームも計12安打で9点を奪った。

「逃げの投球ではなく、攻めの投球ができた。自分の持ち味である真っすぐで押せたし、カーブでカウントも取れた」。119球を投げ抜いた右腕が胸を張った。

高校時代からバッテリーを組む加藤は「きょうは緩急が良かった」と後輩を頼もしそうに見ると、打撃については「きょうが大学公式戦初本塁打ですから。6打点も記憶にありません」と目を白黒させていた。

とはいえナインに浮かれる気分はない。プロ野球広島などで活躍し、今季から母校で指揮を執る町田監督は「いい形でゲームができた」と少しだけ笑みを見せたがここまで。「学生野球は勝ち点制なので2勝しないといけない」と話すと「短期決戦は何があるか、分からない。余裕はないし、気持ちが緩む選手はいない」と気持ちを切り替えていた。