この夏の本命か。ビルケンシュトック×スノーピークの「アウトドアサンダル」新カラーに注目

サマーシーズンの足元、今年は何を履きますか？

アウトドアやビーチ、ちょっとした街歩きまで、夏を気軽に演出できる1足を探しているなら、アウトドアブランド スノーピークとBIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）の「Mogami Terra Stealth 2-Strap（Pure Sage）」（1万4300円）はいかがでしょう。国内限定カラーとなる“Pure Sage”は、軽やかさと爽やかさをコーデにプラスできるサンダルです。

BIRKENSTOCKが展開する「Mogami」シリーズの中でも機能性に加え、ミニマルなデザインが人気のアウトドアサンダル「Mogami Terra Stealth 2-Strap」。

本体素材は、フッドベッド（中敷き）とインソールが水に強く軽量なポリウレタン製。柔軟性と撥水性に優れているので、夏のレジャーシーンにぴったり。ビーチや川、プール、はたまたテーマパークの水濡れイベントなど、オールマイティに活躍してくれます。フットベッドとアウトソールを一体成形していて、強いグリップ力を誇り、水場で不意に足元がツルッ！ なんて場面も防いでくれます。

アッパーには、合成素材Birko-Florを採用。内側がソフトな肌触りで靴づれ対策にも貢献、手入れもしやすく耐久性も高いとイイコトづくし。裸足で履くことが多いからこそ、肌へのいたわりは大事です。

ポイントとなるダブルストラップは、金属パーツを使わない“ステルスバックル”を採用。バックル自体が錆びることがないうえ軽く、耐久性を高めつつミニマルデザインで全体をさりげなくまとめることにも貢献しています。もちろん自分好みのフィット感にも調整可能です。

水場に加え、街歩きでも重宝するのも人気の理由。解剖学に基づいたフットベッドは長時間歩行時も疲れにくいのが特徴で、「サンダルって長く履けない」なんてことも杞憂に終わるはず。

なお、国内限定カラーの“Pure Sage”は、これからの季節にぴったりな色合い。柔らかな印象のくすみがかったブルーは汎用性もかなり高そう。ブラックなど定番のカラーと比べると、履くだけで足元の印象がパッと明るくなりますね。

ショートパンツだけでなく、リネンのロングパンツなどに併せてもリラックス感が出せそうだし、カーゴパンツ系にも合わせやすくこなれ感も演出できること間違いなし。想像以上にこのカラー、出番が多くなりそう。

なお、取り扱いはスノーピークならびにBIRKENSTOCKの直営店とオンラインストアとなります。

>> スノーピーク

＜文／GoodsPress Web＞

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