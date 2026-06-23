ワンコを亡くして、「もう犬は飼わないかも」と思っていた女性に訪れた、偶然の出会いが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で1万2000回再生を突破し、「運命ってあるんですね」「気持ちが分かりすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『もう犬は飼わない』ワンコを亡くした50代女性→ある日、同じ誕生日の子犬と偶然出会い…『素敵な物語』】

深い悲しみのなか、運命の出会いが

TikTokアカウント「yururi_ponlife」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「コロン」くんを亡くした飼い主さんに訪れた「偶然の出会い」。コロンくんの旅立ちの後、飼い主さんは「もう犬は飼わない、でもご縁があれば…」と複雑な気持ちで過ごしていたと言います。

そんなごちゃ混ぜの気持ちで過ごすなか、飼い主さんはあるワンコに出会います。コロンくんと同じ犬種で、同じ誕生日の白い子犬。その子犬は「ぽん」ちゃんと名付けられ、現在飼い主さんと一緒に暮らしています。

迎えたのは、元気すぎる子犬

共通点の多いコロンくんとぽんちゃんですが、性格は全然違うのだそう。コロンくんはとっても優しくて穏やかでしたが、ぽんちゃんにはお転婆な一面もあるようで、行動から目が離せないんだとか。

ぽんちゃんのお世話やしつけは、毎日が体力勝負だったのだそう。「悲しんでる暇なんてないよ！」とコロンくんがぽんちゃんを送り込んだのでは…と飼い主さんは思っているそう。

ご縁を大切に、第二の人生を

ぽんちゃんをお迎えして、お家がまた賑やかになって1年。コロンくんのことを思い出さない日はないという飼い主さんですが、ぽんちゃんの穏やかな表情からは、大きな愛情を一身に受けていることが伝わってきます。

コロンくんが旅立った後、「どう生きたら良いのかも分からなかった」と言う飼い主さん。ご縁があってぽんちゃんと過ごす、飼い主さんの「第二の人生」を、コロンくんはお空からずっと見守ってくれているはずです。

投稿には「運命ってあるんですね」「気持ちが分かりすぎる」「ゆるりとワンコを愛していきましょう」「楽しい日々が羨ましいです」「今からの人生、お互いに幸せになって」といったコメントが寄せられています。

ぽんちゃんの穏やかな日常は、TikTokアカウント「yururi_ponlife」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yururi_ponlife」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。