モデルで人気TikTokerの桜さんは6月23日、自身のXを更新。ダイエットが順調に進んでいることを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：桜さん公式Xより）

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モデルで人気TikTokerの桜さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「1ヶ月前より2.5キロ痩せた」と報告しました。

【投稿】桜の減量報告

「無理はしないようにね」

桜さんは「1ヶ月前より2.5キロ痩せた　歓喜」とポスト。コツコツと続けてきた体調管理の成果を報告しました。短い言葉ながら、目標に向けて努力を重ねてきた喜びが伝わる投稿です。

コメントでは「はーーほんとにすごいよ。ダイエットとかジムとかたくさん努力してるさくちゃん見るとこっちも頑張らなきゃって思える」「努力の成果すぎるおめでとう」「最近ずっと思ってたよめっちゃ痩せてるなって　努力してるおかげだね偉すぎるわー」「ねぇやばい尊敬　無理してない?大丈夫?」「無理はしないようにね」と、称賛や心配の声が寄せられました。

『オフの日の絶対に痩せたい女のルーティーン』

自身のYouTubeチャンネルで5月30日、『オフの日の絶対に痩せたい女のルーティーン』と題した動画を投稿していた桜さん。「ダイエット飯」やジムについてなどを紹介しているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)