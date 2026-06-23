「めっちゃ痩せてる」人気TikToker、ダイエットで減量を報告「無理してない?大丈夫?」「努力の成果すぎる」
モデルで人気TikTokerの桜さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「1ヶ月前より2.5キロ痩せた」と報告しました。
【投稿】桜の減量報告
コメントでは「はーーほんとにすごいよ。ダイエットとかジムとかたくさん努力してるさくちゃん見るとこっちも頑張らなきゃって思える」「努力の成果すぎるおめでとう」「最近ずっと思ってたよめっちゃ痩せてるなって 努力してるおかげだね偉すぎるわー」「ねぇやばい尊敬 無理してない?大丈夫?」「無理はしないようにね」と、称賛や心配の声が寄せられました。
【投稿】桜の減量報告
「無理はしないようにね」桜さんは「1ヶ月前より2.5キロ痩せた 歓喜」とポスト。コツコツと続けてきた体調管理の成果を報告しました。短い言葉ながら、目標に向けて努力を重ねてきた喜びが伝わる投稿です。
コメントでは「はーーほんとにすごいよ。ダイエットとかジムとかたくさん努力してるさくちゃん見るとこっちも頑張らなきゃって思える」「努力の成果すぎるおめでとう」「最近ずっと思ってたよめっちゃ痩せてるなって 努力してるおかげだね偉すぎるわー」「ねぇやばい尊敬 無理してない?大丈夫?」「無理はしないようにね」と、称賛や心配の声が寄せられました。